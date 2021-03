Bolsos de mano, los protagonistas de moda

Examinar toda la novedad que nos trajeron las colecciones de primavera y verano de todas marcas se sintió como un soplo de aire fresco.



Por la pandemia, ¿quién sabe realmente con qué frecuencia confiaremos en nuestras carteras tanto como antes? Es seguro asumir que no importa cuál sea la nueva norma, comprar accesorios lindos siempre parecerá una buena idea.



Dicho esto, descubrirás las tendencias de bolsos de temporada que suponemos que veremos en todas partes. Por diseñadores de Fendi, Chanel, Carolina Herrera y Fendi, podemos garantizar que los bolsos de mano y o al hombro no los verás de igual manera.



Las carteras bidimensionales son unas que entusiasman mucho. Parecidos a los de una carpeta de archivo de papel delgado, estos bolsos planos pueden no ser los más prácticos en términos de almacenamiento, pero seguro que son una elegante pieza para el brazo.



De las Clutch o sobre, pasamos a las Bucket de una sola asa, percibidos antes como deportivos, sin embargo, ahora se pueden llevar versiones más elegantes.



Mención especial para los bolsos estilo canasta de mimbre o ratán de medialuna que son ideales para los looks veraniegos, incluso para llevar a la oficina. Atrévete!



Pensando en la nueva realidad de tener que llevar tapabocas extras, gel antibacterial y bote desinfectante ademas de la cosmetiquera y monedero, firmas como Carolina Herrera le apuestan a lo maxi bolsos. Cabe de todo en ellos!

Carteras de mimbre y maxi bolsos





¿Qué cartera usar según tu tipo cuerpo?



1. Cuerpo delgado o personas altas sin demasiadas curvas: pueden usar carteras bandoleras o maxi bolsos de forma rectangular, al no tener gran contextura física debemos evitar que se vean más flacas, por eso es conveniente que estos tengan detalles o son más bien horizontales.



2. Baja estatura: es recomendable usar bolsos de tamaño medio y que no sobrepasen la cintura, también pueden usar clutch o bandolera que no sea de tira muy larga y su tamaño debe ser acorde a su contextura física, así no se ve más pequeña.



3. Personas con caderas: No usar bandoleras porque resaltan más este sector del cuerpo, se aconseja usar bolsos de tamaño intermedio en lo posible cuadrados, con detalles en sus manijas o algún color llamativo para desviar la atención hacia la parte superior.



4. Triángulo invertido: al tener mayor volumen superior debemos elegir una cartera o bolso que equilibre la figura, una buena bandolera de color llamativo (desvía la atención y equilibra las partes) o bien un bolso de tamaño intermedio alargado y con manijas más largas, para estilizar la figura.



5. Mujeres talla grande: optar por carteras cuadradas o geométricas, de textura más rígida, para lograr el contraste de figuras. Evita usar bandoleras y bolsos muy pequeños.