Carolina Herrera declara su amor a Nueva York en su nueva colección

La casa de moda Carolina Herrera presentó su colección otoño-invierno 2021 a través de un video musical en el que declara su amor a la ciudad de Nueva York, con un grupo de modelos que lucen sus femeninas y coloridas propuestas mientras visitan los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana en un día nevado.



“Ahora que se aproxima el 40 aniversario de Carolina Herrera, hemos concebido la colección de Otoño 2021 como una carta de amor a Nueva York. He encontrado inspiración en la actitud efervescente de los neoyorquinos, especialmente en los que dan vida a nuestro atelier en el distrito de la moda», declaró en una nota el director creativo, Wes Gordon.



La firma de moda fundada por la venezolana Carolina Herrera participó en la «Fashion Week» neoyorquina, que en esta edición ha difuminado los límites de su calendario debido a la pandemia del coronavirus, estrenando en su página web y sus redes sociales el video grabado en el Empire State, el edificio One Vanderbilt y Times Square.



La colección combina la «debilidad por la ropa deportiva de la moda neoyorquina y la elegancia teatral del atelier de Carolina Herrera», con estampados de lunares o de jirafa entre una «paleta cromática optimista» que cuenta también con el corazón como motivo gráfico.



«Las lentejuelas en tecnicolor y los estallidos de tul en rosa y rojo presagian días más soleados, llenos de alegría y unión”, señaló Gordon, a quien Herrera dio el relevo en la dirección creativa en 2018.



En el video, que tiene como fondo la música disco de Native New Yorker (1977), de Odyssey, un autobús turístico de Nueva York intervenido con el color rojo emblemático de Carolina Herrera lleva en su cubierta panorámica a varias modelos mientras caen copos de nieve.



La compañía detalló que ha donado fondos para apoyar la red de voluntariado de la organización NY Forever, dedicada a proporcionar alimentos a neoyorquinos que viven en la precariedad y crear vínculos significativos con colectivos aislados.







