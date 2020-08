Carolina Herrera y su colección de "prendas para la vida real"

Madrid. Carolina Herrera presenta avance de colección de primavera 2021 que a diferencia de otras ocasiones no la inspiran destinos exóticos "nace del salón de mi casa", ha explicado con total naturalidad su director creativo, Wes Gordon.



Gordon afirma que estos últimos meses nos han obligado a bajar el ritmo, a frenar y a estar en casa de ahí que "en el salón de mi casa, donde he estado tanto tiempo sentado haya sido el lugar donde he dejado volar mi creatividad", ha dicho en una nota.



Una creatividad que ha dado como resultado "prendas para la vida real", para una mujer activa, en la que también está presente la fiesta, las ganas de divertirse y de soñar, a pesar de las circunstancias, con una paleta de colores brillantes en bordados de lentejuelas en plata.



Los tonos pomelo y pimienta ofrecen intensidad a vestidos y blusas, además de teñir el punto y los complementos, mientras que el blanco lo deja para un perfecto traje de chaqueta entallado.



Piezas donde los lazos, las mangas abullonadas y los volantes dan volumen a las creaciones.