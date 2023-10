Hombre cree que ya no funciona en la cama sólo con su mujer

Mucho gusto, doctora Corazón. Necesito que me recomiendes urgentemente un doctor que me pueda ayudar con mi problema. Resulta que con mi esposa estamos teniendo problemas en la intimidad porque yo no funciono, no se me apetece estar con ella. Sin embargo, veo a otras mujeres y solo de imaginarme lo que les haría, sí tengo una reacción. No la he engañado y no pienso hacerlo, pero por eso creo que necesito ver a un médico porque estamos junto hace 10 años.

Luis.

Respuesta

Hola, querido Luis. Lamento mucho lo que les está pasando. Como tú lo has dicho, yo también opino que acudas a un experto de la salud sexual para que pueda brindarte un tratamiento adecuado y también a tu esposa.

Puesto que la relación íntima es de ambos, y a lo mejor hay alguna razón que no has identificado por la que no la ves tan atractiva como antes.

Puede que sea necesario que implementen juegos, o cambiarse el look, visitar nuevos lugares, etc. Ya que dices que con otras mujeres sí te imaginas cosas y tu cuerpo reacciona favorablemente, es posible que un cambio en la rutina sea la alternativa. Sin embargo, no descartes ir a un médico profesional.

