Ella quiere casarse pero su novio no está listo, ¿qué debe hacer?

Hola, Doctora Corazón. Te cuento que tengo pareja desde hace tres años y varias veces le he comentado que quiero casarme, a veces él me dice que sí pero luego dice que no, pero no sé la verdad, siempre me deja con la duda.

Y siempre me cuestiono, ¿por qué a los hombres les da tanto miedo el compromiso? Ojalá y que me puedas orientar. Pues lo amo pero no quisiera seguir perdiendo el tiempo si él no siente lo mismo. Estoy muy confundida.

Att, Natalia.

RESPUESTA

¡Hooola!, querida Natalia. ¿A qué compromiso te refieres? Si vives con el chavo, ¿qué cambio o cambios esperas que ocurran con el casamiento?, ¿acaso ahora no sientes que él esté comprometido contigo o en la relación?.

Te pregunto, ¿crees que por querer casarte estás más comprometida con la relación que tienen? Creo que debes tener claridad acerca del matrimonio para que sepas si realmente quieres casarte.

Es un compromiso de tipo legal y religioso (si es que eres creyente), pero no es eterno ni garantiza la felicidad. El matrimonio es un convencionalismo social.

Las relaciones perduran en el tiempo cuando las personas deciden estar juntas y alimentar cada día sus sentimientos para consolidar la relación, casadas o no.

¿Qué estás dispuesta a hacer para generar ese compromiso de pareja? E insisto, no tiene nada que ver con casarse. El reto es comprometerse con la relación para hacer lo necesario y lograr que sea sana, de largo plazo y plena para ambas partes.