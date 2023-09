Su pareja recibe mensajes extraños y eso la pone en duda

Hola, Doctora, soy de Paula. Tengo una pareja que no es mi esposo, pero siento como si así lo fuera porque me da todo su cariño y todo su amor, pero hay una persona que no conozco, y no sé quién sea, que le mandó un mensaje que decía que yo no soy la persona ideal para él y que por favor se alejara de mi vida, ¿qué puedo hacer?

Quisiera que me recomendaras qué hacer para cuidarme de esta persona que anda metiéndole ideas en la cabeza a mi pareja. Gracias y muchos saludos.

Respuesta

Querida Paula, si tu pareja y tú realmente están construyendo una relación basada en la confianza, nada de lo que diga un extraño, o extraña, podrá influir en sus sentimientos.

¿Tú relación es así?, ¿o la que vive una relación color de rosa eres tú? Si conoces a tu pareja y él te conoce a ti ¿por qué haría caso del mensaje de quién sabe quién?

Revisa dónde andan trepados tus miedos, que pueden ser los que realmente pongan conflicto en tu relación y no el extraño o extraña del que hablas.