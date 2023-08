Le coquetea a su cuñado y está confundida

Querida doctora, me siento confundida porque creo que me enamoré de mi cuñado. Verás, mi esposo y yo vivimos en casa de mis suegros, junto con mi cuñado y es inevitable pasar tiempo con él.

Me casé hace un año y pensamos en irnos a otro lado, pero al final no se pudo por los gastos de la boda; el chiste es que mi esposo es chofer de trailer y yo me quedo mucho tiempo en la casa, así que la única persona con la que tengo contacto es con su hermano.

El muchacho es como mi marido, pero más joven y me gusta mucho, hasta he llegado a sentir deseo sexual cuando lo veo haciendo ejercicio.

Además es muy bueno y me he dado cuenta que también me ve de repente. Doctora, no sé si puedo soportar este deseo de tener algo con él.

Respuesta

Querida Natalia, sabes que te puede gustar otro hombre ¿para qué te casaste? El rollo no es que te quedes a solas con el hermano de tu esposo, el rollo es que estás alimentado el deseo por el hermano de tu marido.

Si tomas la decisión de tener sexo con él, pues tendrás que preguntarte qué pasará con tu matrimonio, si es que sientes algo por tu marido.

Es muy cómodo que pretendas culparlo a él por su ausencia, ¿acaso no sabías que era trailero cuando decidiste casarte con él?, ¿y acaso no sabías que tenía hermano?

Tú eres dueña de tu cuerpo y de la manera en que lo usas, sólo te informo que el sexo fuera de lugar siempre tiene consecuencias que hay que afrontar.

Y como diría mi madre, sólo andas pensando tonterías porque estás desocupada, búscate un empleo o ponte a lavar el piso con agua y jabón y usa un cepillo de dientes, eso te mantendrá mojada.