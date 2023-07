No sabe si perdonar o no la infidelidad de su mujer

Mi problema es que mi mujer me estuvo engañando con varios hombres. La amaba mucho, ella era todo para mí. Le reclamé, lo negó y me dijo que por qué me metía en sus cosas.

Ayúdame; mis hijos dicen que se van conmigo, porque ya les dije qué clase de madre tenían y ellos igual le reclamaron porque saben que yo no soy ojete, saben que yo de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. La sigo amando.

El Beto

Respuesta

Querido Beto, una pregunta, ¿ustedes tenían sexo? Además de mantenerla y haber tenido hijos, ¿Qué hacían ustedes como pareja?, ¿Cuándo se dedicaban tiempo a ustedes mismos?

Dices quela amas, ¿Cómo se lo demostrabas? Dices que tus actividades son el trabajo y las prácticas de tiro, muy bien, e insisto, ¿qué hacían para alimentar su relación?

Y, por otro lado, déjame decirte que es una pésima decisión haber involucrado a tus hijos en tus problemas de pareja. Sea lo que sea la madre, no hay forma de que deje de ser la madre de tus hijos.

Entiendo perfectamente cómo puedes sentirte por lo que hizo tu mujer y se vale que la perdones o no. Todo depende de cómo quieres vivir tu vida hacia adelante: Con odio de aquí hasta que te mueras o rescatando el amor que dices tenerle a la madre de tus hijos.