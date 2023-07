Ya no soporta los celos asfixiantes de su novio

Doctora Corazón, necesito tu ayuda. Soy una chica de 20 años y tengo una relación con un chavo un año más grande que yo. Apenas llevamos cuatro meses y cuando iniciamos todo iba muy bien, pero con el tiempo me di cuenta que él es mucho, pero mucho muy celoso.

No quiere que le hable a nadie, ya me prohibió hablarle a mis amigos de la universidad. No puede sonar mi celular cuando estoy con él porque hace berrinche y hasta me lo quiere quitar para aventarlo.

Bueno, ya amenazó con golpear a algunos de mis compañeros si los vuelve a ver cerca de mí. Lo adoro, y me gusta también, pero creo que esto ya se está saliendo de control. Ya hablé un par de veces con él, no le he dado ningún motivo para que tenga celos, pero una amiga que lo conocía de antes me dijo que siempre ha sido así, que por eso lo otra chica con la que andaba lo dejó porque tuvieron muchas broncas muy fuertes. ¿Qué hago?

Edith

Respuesta

Querida Edith, ya deberías haberte dado cuenta que estás en un noviazgo violento, y la violencia no es gripa. No se quita en una semana.

Ya te advirtieron que la novia anterior del chico lo dejó por esa violencia que ejerce. Tú no vas a quitársela, aunque lo quieras y te guste mucho, el amor no es el antídoto contra la violencia.

Él tiene que aprender a dejarla atrás y eso sólo podrá hacerlo si quiere y si va a terapia para dejar de ser violento. Tú lo único que puedes hacer es alejarte de él, antes de que la violencia suba de tono y te agreda físicamente.

Ya te prohibió amistades y ya amenazó con golpear a quien se acerque a ti. El siguiente paso será agredirte físicamente a ti. ¿Vas a esperar que pase? Es tu decisión.