Sigue enamorado de su primera novia

Hola, querida Doctora Corazón, un gusto saludarte. Aproximadamente hace como cinco años conocí a una chica de la cual me enamoré y de quien fui su novio, incluso fue mi primer novia. Después terminamos y ya no supe nada de ella. Quisiera que me dijeras cómo poder olvidarla. Muchas gracias.

Ramón

Respuesta

¡Hola!, querido Ramón. Si al principio no la buscaste, ¿por qué quieres hacerlo cinco años después?, ¿crees que ahora sí estás listo para conectarte en la relación? Lo dudo. Ni tú eres el de hace cinco años y tampoco ella. ¿Olvidarla?

Nunca vas a olvidarla, puesto que ocupó un espacio de tu vida. Esa relación va a vivir en tu cabeza el tiempo que quieras, y mientras dediques tu energía a recordarla, buscarla o pretender olvidarla siempre estará ahí y no tienes espacio para que otra chica llegue a tu vida y te organices un noviazgo de verdad.

Alguna ganancia has de tener para seguir enganchado al recuerdo de una novia que seguramente ya hasta ha de tener hijos y marido. Pero tú sigues sentado en tus laureles esperando quién sabe qué, ¿ahí quieres seguir?

Eres dueño de tu existencia. ¿No deseas una nueva relación? Estás en tu derecho. ¿Quieres seguir pensando en la que se fue? Cada quien usa su vida como mejor le parece, aunque sea un desperdicio.