Por culpa de su mejor amigo su noviazgo está en problemas

Hola, Doctora Corazón, de todo corazón espero que te encuentres bien. Lo que pasa es que me siento muy defraudada por un amigo, yo confié mucho en él y por culpa de sus indiscreciones, mi noviazgo está a punto de terminar.

No sé si ya no hablarle nunca más, porque la verdad es que él estuvo cuando yo más lo necesité y nadie me tendía la mano y para ser sincera yo sí le fallé cuando él me necesitó.

El problema es que se equivocó en ventilar algo que le conté a él precisamente por la confianza que le tenía y eso me hace sentirme defraudada. Me gustaría que me dieras un consejo y que me dijeras si debo terminar de tajo con esta amistad o debo buscarlo para arreglar las cosas.

Viviana

Respuesta

Querida Viviana, en relación con tu consulta, te informo que la verdadera amistad aguanta tormentas y tempestades. En relación con tu amigo, tendrías que poner en la balanza qué es más importante para ti: perder tu noviazgo o perder la amistad del amigo.

Y también te digo que ninguna indiscreción termina un noviazgo, lo que sí hace que un noviazgo termine es que no haya confianza entre los involucrados.

En resumen, evalúa qué es más importante para ti. Y piensa si tu amigo no está un poco enamorado de ti y por eso metió su cuchara en tu noviazgo. Hablar con él te dejará más claro si quieres seguir siendo su amiga o si de plano ya caducó entre ustedes el contrato de amistad.