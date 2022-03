Siete consejos para ahorrar energía eléctrica en casa

San Pedro Sula. Ahorrar es una acción que debemos poner en práctica para el bien de nuestras finanzas. El costo de la energía eléctrica es elevado, entonces nos corresponde tomar en cuenta algunos consejos para ahorrar electricidad y, por lo tanto, cuidar el medio ambiente.

Tu consumo de energía depende principalmente de los hábitos que se tengan con el uso de aparatos eléctricos en el hogar, ya sea por familiares, inquilinos o personas que lleguen de visita.

Es necesario tomar medidas desde ya, y es por eso que te brindamos 7 consejos para que hagas uso eficiente de la energía en tu casa proporcionados en los sitios web de Energía Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

1. Iluminación. Reemplaza tus bombillos incandescentes por unos LED, pues consumen hasta un 80% menos energía, iluminan lo mismo y hasta duran más.

No dejes luces encendidas en habitaciones y habitaciones de la casa que no estés utilizando. Establece entre los miembros de tu familia la costumbre de apagarlas. Aparte puedes aprovechar la luz natural, abre las cortinas y deja que la naturaleza haga su trabajo.

2. Ventilación. Al momento de comprar un aire acondicionado elige un aparato eficiente (Inverter) y ubícalo lejos de las fuentes de calor. Es importante regular la temperatura, la más adecuada es de 22°C a 24°C, a menor temperatura mayor es el consumo de energía. También, cuando el calor no sea tan sofocante, utiliza alternativas como el ventilador o permite corrientes de aire a través de ventilación natural.

3. En la cocina. Algunos aparatos a tener en cuenta en esta área de la casa son la refrigeradora y la estufa eléctrica. En cuanto a la primera, es necesario revisar que esté bien cerrada, revisar los empaques, colocarla lejana a las fuentes de calor, descongelar regularmente y no introducir alimentos calientes; la segunda, es mejor opción una estufa de gas, usar bien el horno, no abrirlo seguido y usar ollas adecuadas al tamaño de la hornilla.

4. Decisión de compras eficientes. En tu decisión de compra de un electrodoméstico el nivel de eficiencia energética del mismo debe ser un factor a considerar.

La etiqueta de eficiencia energética es un adhesivo que señala la calificación energética de un electrodoméstico, según una escala de calificación que se compone de siete letras correlativas; de la A a la G, siendo A la mejor calificación y G la peor.

5. Consumo fantasma. Los aparatos eléctricos en estado de espera “Stand by Power”, disponen de una modalidad de consumo de electricidad muy reducida y la mayoría se identifican porque en estado de apagado disponen de una lucecita encendida de color rojo, verde u otro, pero la suma del consumo de todos ellos puede ser importante.

Por ejemplo, cuando un televisor está apagado tiene que mantener en marcha el receptor del control remoto, con lo que consume entre 0,2 y 2 Watts. A esto hay que sumar los dispositivos que funcionan conectados a un transformador, la impresora, el módem o los altavoces de la computadora, que consumen aunque no estén en uso. El cargador del teléfono celular que se deja conectado al tomacorriente consume electricidad.

6. Lavado y secado. Al momento de lavar la ropa, para su uso eficiente debes completar de acuerdo a la capacidad de la lavadora y utilizar agua fría. Y aunque parezca extraño, usar gran cantidad de jabón implica mayor consumo de energía, por eso utilice el mínimo posible. Y para maximizar la eficiencia del lavado considera colocar la ropa en forma ordenada dentro de la lavadora, esto ayudará a que el agua y el detergente se distribuyan uniformemente.

7. Equipo de cómputo. Cuando no utilices los equipos, como la computadora o impresora por un tiempo prolongado, apágalos y así ahorraráa electricidad. En el caso de no desear apagar tu computador durante pausas cortas de tiempo, selecciona el modo suspender de Windows que te reducirá hasta un 98% del consumo. Apaga a su vez el monitor y los periféricos que no estés utilizando (impresora, parlantes, entre otros.). Por último, puedes regular el brillo de la pantalla a un 75% y ahorrar un 32% en el consumo de electricidad (pantallas LCD).