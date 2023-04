Los videojuegos en el proceso de aprendizaje

¿Sabía que los videojuegos no solo son para pasar un rato divertido, sino también para volverse más listo? ¿No lo cree? Acuérdese de la mega concentración que pone cuando está por cumplir una misión o superar un nivel.

Además de esta habilidad, los niños y niñas gamers aprenden a resolver retos y ser más seguros de sí mismos ante las dificultades del día a día... esto lo dicen los expertos, como Cristina Curiel, docente de psicología.

“En un escenario ideal, desarrollan la creatividad, la capacidad de empatía y el trabajo en conjunto”, dice. De hecho, estas destrezas también las puede utilizar en sus labores escolares e incluso hay primarias que dan talleres al respecto.

“Hay juegos como ‘Minecraft’ que fomentan la capacidad de construcción y esto desarrolla la inteligencia espacial: entender cómo es la distribución de un espacio, sus medidas y proporciones”, cuenta la psicoanalista.

Además, ¿le ha pasado que pierde o le matan en el juego? No se enoje y, mejor, aprenda de tolerancia a la frustración. Esto significa que cualquiera que sea su tipo de reto, es importante que lo disfrute tranquilamente, sin olvidar que no debe enojarse o hacer berrinches si no logra su objetivo.

Ojo: no hay que descuidar la práctica de un deporte, salir al aire libre o tener un hobby artístico de su interés. Y hay que limitar su uso: una hora para niños de tres a cinco años de edad y máximo tres para el resto.

Lea también: Trucos para que sus hijos no tengan miedo de ir al dentista