¡Auxilio! Mi suegra se mete en nuestra relación

Uno de los problemas con el que muchas parejas en enfrentan hoy en día es no saber cómo lidiar o poner límites cuando hay una suegra que se entromete en la relación.

De hecho, muchos matrimonios han fracasado y llegan hasta el divorcio por no saber manejar esta situación. La psicóloga Mónica Bueso explica que si usted está viviendo una situación similar, entonces debe tener en claro algunos puntos, y uno de ellos es contar con el apoyo de su pareja.

“Lo primero es tratar de entender de dónde vienen estas cosas antes de tomar una decisión”, aconseja la experta. “Para buscar una solución a este problema es necesario que el hijo o la hija de esa madre (en este caso su suegra) reconozca que ella se entromete en sus vidas. Porque muchas veces se le defiende con frases como: “No es que mi mamá es así o “solo nos está cuidando”... Esta parte es importante para que usted sepa qué postura hay que tomar”.

De igual forma, recomienda no dejar pasar por alto actitudes negativas de parte de la suegra hacia usted, y hablar el tema con su pareja cuando ambos estén tranquilos, pues hacerlo en un momento de enojo es un error.

“Es importante que este tema se hable durante las primeras señales de alerta. Dejar pasar el tiempo sin hacer nada al respecto traerá problemas a su matrimonio. Tome un momento para conversar sobre estos temas, sobre las actitudes o comentarios negativos de la suegra. Es necesario confrontar esta parte. Si su pareja pese a esto no se pone en su lugar y no la defiende, esto es un problema. La pareja debe cuidarse entre ella. Muchas parejas que han dejado pasar estas situaciones han fracasado. Los límites deben ponerse en las primeras etapas para que este problema no continúe”, agrega la psicóloga.