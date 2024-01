Claves para limitar las pantallas a menores de edad

Destaca entre los peligros el ciberacoso y contenidos que promueven trastornos alimentarios, autolesiones y otros comportamientos destructivos. “Siempre les decimos a las madres y los padres que intenten vigilar el contenido digital de sus hijos, que intenten limitarlo, para asegurarse de que no afecte la calidad de su sueño, desempeño escolar o estado de ánimo”, indica Nusheen Ameenuddin, pediatra de Clínica Mayo y miembro de la Academia Estadounidense de Pediatría .

Enlace familiar: La aplicación de control parental se descarga desde la Play Store de Google. Sirve para que los papás puedan controlar de forma remota el dispositivo de sus hijos, tanto su celular Android como su tableta Chromebook. También disponible para iPhone.

Tiempo de pantalla: El sistema operativo de Apple incluye esta herramienta, que puede limitar el tiempo que alguien pasa en el dispositivo, bloquear aplicaciones y filtrar la web. Se activa en la aplicación de configuración del iPhone. Emplea un panel fácil de usar.

Qustodio:protege a los menores para que naveguen de forma segura y equilibrada, filtra sitios web, establece límites de tiempo, bloquea “apps” y recibe informes de actividad. Se descarga en todo tipo de dispositivo.

Niñera:puede monitorear los hábitos digitales de los niños y adolescentes para protegerlos de contenido dañino, administra el tiempo frente a la pantalla y proporciona filtrado de contenido para mantener segura la navegación en el sitio web de los menores en tiempo real.

Círculo:es un equipo que se instala entre el módem de internet y la red de la casa. Inspecciona y controla al mínimo detalle los horarios, tiempo de uso, sitios, redes sociales, tipos de contenido, si pueden o no usar redes sociales, etcétera. No requiere instalar nada en celulares, computadoras, pantallas inteligentes ni consolas de juegos. Una vez activo no hay manera de que pueda ser anulado por el menor.

