Su hija está enferma y se intentó suicidar

Querida Doctora, espero que esté muy bien, porque yo no.

Hace unos días, mi hija adolescente de 15 años intentó suicidarse. Ha sido muy duro para mí, porque su padre no nos apoya, en lugar de eso me critica sobre cómo la educo, él ya no vive con nosotras.

Mi chiquita está diagnosticada con TDAH y yo no sé qué hacer al respecto.

Anónima cuarentona

Respuesta

Querida Anónima, gracias, estoy muy bien y lamento que no estés bien por el tema que estás atravesando con tu hija.

Si tu hija ya tiene un diagnóstico, ¿acaso no está recibiendo medicamento y tratamiento psicológico? Porque debe tenerlos.

Date cuenta que de por sí la adolescencia representa grandes retos, porque las emociones fluctúan constantemente, y si a eso le agregamos la condición que sufre tu hija, pues hay mucho trabajo por hacer para que ella adquiera herramientas emocionales para enfrentar su vida diaria.

Te sugiero que tú tomes terapia para que te liberes de las emociones que te causa tener una hija con problemas graves y para que dejes de esperar que el papá las apoye en este trance.

Si de por sí muchos hombres tienen problemas para poder relacionarse con la paternidad, cuando un hijo está enfermo no hay manera de que conecten con esa vida que dieron, así que necesitas dejar de pelear con él e incluso debes aprender a que no te afecten sus juicios sobre la forma en la que eres madre.

Si aprendes más de ti, y te sientes mejor, podrás ser una mamá que apoye mejor a su hija.

Comprendo que esperas apoyo del padre, pero eso no va a pasar como tú necesitas porque él no está en tu canal.