Me preocupa dejar a mi pareja solo con mi hija

Doctora Corazón, te escribo porque tengo una relación, llevamos un año, pero hace poco le presenté a mis hijos, tengo una adolescente y un niño.

Ha venido a casa algunas veces, no sé si yo esté mal, pero veo como que se le acerca mucho a mi hija, que la abraza cuando estamos sentados, nunca he visto que intente tocarla o algo, pero me preocupa que pueda pasar algo.

A mi hija le he preguntado si le molesta que venga a la casa, pero dice que no, que cuando platican, él le ha dicho que debe cuidarse como mujer.

Anónima

Respuesta

Querida Anónima, temando los míos. Confía en lo que sientes.

Si te incomoda cómo se está desarrollando la relación con ese hombre cuando entra a tu casa, lo mejor es que dejes la relacióno la mantengas fuera de casa.

¿Cuál es el plan con el señor?, ¿van a casarse?, ¿planean vivir juntos?, ¿da para eso?

No es sencillo entablar una relación de pareja cuando hay hijos y menos cuando hay una chica joven en la ecuación, pero toma muy en serio lo que sientes, porque más allá de la incomodidad que sientes cuando abraza a tu hija, el tema es que no confías en él y si no hay confianza no podrá haber una buena base para desarrollar una relación saludable de pareja.

E insisto, hazle caso a tu intuición.