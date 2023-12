¿Cómo calmar a su perro durante el estruendo de la pólvora?

Según Panameño, la vida actual de los perros involucra pocas actividades sorpresivas y, al tener una experiencia nueva, es normal que empiece a sentirse psicológicamente afectado.

“En el caso de los cohetes, morteros, etc., es un ruido muy fuerte, un movimiento de tierra muy grande y un olor nuevo para ellos, y normalmente no están preparados porque no salen a pasear y no descubren cosas nuevas, entonces no saben gestionar las emociones”, afirma.

