Duda de la palabra de su pretendiente

Hola, Doctora Corazón. Mi problema es que conocí a un muchacho de 46 años y él me dijo que está en el hospital y que por esa razón no nos vemos, pero no sé si creerle o no. ¿Usted me puede ayudar? Muchas gracias.

Rocío, 31 años



¡Hooola!, querida Rocío. Esa persona debe sentirse halagada de que la consideres un muchacho a sus casi 50 años. Creo que ya es un señor, pero, en fin, tú sabrás cómo lo percibes.

Por otro lado, ¿si te das cuenta en qué situación está Honduras en general y el mundo en total? Hay un virus que no nos deja en paz, y si este hombre del que hablas trabaja en un hospital, pues no ha de ver ni la luz del sol.

Hay una emergencia sanitaria, por si no te has dado cuenta. Y no se recomienda andar en la calle si no hay a qué salir, e insisto, si este señor trabaja en un hospital apenas y ha de tener tiempo para respirar. Ahora no tiene tiempo para andar de galán.

Y, por otro lado, si a tu edad todavía no aprendes a construir una relación basada en la confianza, ¿a qué le tiras en la vida? Date cuenta de que ya no eres una adolescente.