Videojuego viral "Among Us" llegará a PlayStation y Xbox durante el 2021

"Among Us", el considerado fenómeno viral de los videojuegos del pasado año, da el salto de las plataformas móviles y el PC a las consolas de última generación, después de que la compañía InnerSloth haya anunciado su lanzamiento para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series a lo largo de 2021.

Un juego desarrollado en 2018 por esta compañía estadounidense inicialmente para dispositivos móviles (iOs y Android) y para PC, y que no fue hasta 2020 cuando experimentó su gran éxito a nivel mundial.

Tanto fue así que durante el pasado curso llegó a superar las 215 millones de descargas, además de encabezar mes a mes la lista del juego más vendido en "Steam", una de las plataformas distribución digital de videojuegos más importantes y desarrollada por Valve Corporation.

Among Us es de género "party", multijugador en línea (de 4 a 10 jugadores), con gráficos 3D y con una modalidad de juego muy divertida que hace recordar al clásico juego de cartas "el asesino".

Ambientado en una nave espacial, dentro de la tripulación hay uno o dos (dependiendo del número de jugadores) impostores que están "entre nosotros", de ahí el título, y que tendrán como misión sabotear la nave y matar al resto de tripulantes.

Lo divertido del juego es que los dos impostores deberán moverse por el mapa sin ser descubiertos, mientras que el resto de jugadores deberá tratar de descubrir quiénes son los traidores para darles caza, pero sin ser cazados por ellos.

A priori parece una mecánica muy simple, pero a primeros de año, durante el confinamiento, numerosos "streamers" comenzaron a subir sus partidas a Twitch y Youtube, dando visibilidad al juego y haciendo que otros muchos jugadores se engancharan. Tanto, que se hizo viral en cuestión de días.

El tremendo éxito conseguido con sus versiones originales en PC y, sobre todo, en dispositivos móviles es lo que ha animado a las grandes empresas del videojuego como Microsoft y Sony a interesarse por él y a llegar a un acuerdo con su desarrolladora para que "Among Us", que desde finales de 2020 ya está disponible para Nintendo Switch, dé el salto definitivo a las consolas de últimas generación.

Además, para unir todavía más a la comunidad, estas versiones, que serán lanzadas durante 2021 para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, tendrán un juego cruzado y compartirán los modos multijugador, de manera que cualquier usuario en cualquier plataforma podrá jugar en línea con personas que usen otra consola, PC o un dispositivo móvil.