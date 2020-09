Video: Pastor evangélico agrede a su esposa sin saber que estaba en vivo

Sao Paulo, Brasil.

Un pastor evangélico brasileño causó controversia en redes sociales tras agredir a su esposa durante una transmisión en vivo en Facebook y ordenar a sus seguidores "aceptar la paz del Señor" tras el incidente.



El líder religioso fue identificado como Edson Araujo, de la iglesia Dios es Amor, en Sao Paulo.





Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al pastor colocar el celular sobre la mesa mientras se disponía a dar un mensaje a sus seguidores junto a su esposa, pero antes de iniciar el teléfono cayó al piso.



Araujo, que no se dio cuenta que ya estaba en vivo empezó a agredir verbalmente a su esposa. "Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!", expresó.



Su esposa, Déborah, no aparece en las imágenes, pero se escucha un sonido similar a un golpe, luego el hombre añade: "Ordena bien el negocio”.



Acto seguido inicia su mensaje ordenando a sus seguidores "aceptar la paz del Señor”.



Las imágenes se viralizaron en redes sociales causando rechazo y fueron retomadas por diarios brasileños obligando a Araujo a disculparse públicamente.



"Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra", afirmó en un video en su página de Facebook.

"Quiero primero a Dios, quiero pedir públicamente perdón a mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón a mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo", agregó.

Varias organizaciones han lanzado campañas de concienciación por la violencia de género durante el confinamiento en América Latina.