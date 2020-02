Video viral: Kayakista burla la muerte al lanzarse desde una cascada de 40 metros

Redacción.

El kayakista estadounidense, Dane Jackson, está dejando con la boca abierta a todos luego de que mostrara su espectacular descenso por una de las cascadas más altas de Chile.

Los videos publicados en su cuenta de Instagram, muestra Jackson tomando el último tramo de la cascada Salto del Maule, para luego caer al vacío desde una altura de unos 40 metros.

Aquí el video viral

Su impactante hazaña quedó grabada gracias a las numerosas cámaras instaladas en el lugar, de hecho, el propio kayakista grabó en primera persona su espectacular conquista.

¿Quién es Dane Jackson?

A sus 26 años, es considerado uno de los mejores kayakistas de aguas bravas del mundo. Se conoce que tiene el tiene el récord mundial del segundo descenso más alto de este tipo.





En una entrevista a New York Times dijo que desde hace cinco años esperaba sentir esta sensación y que se encontraba nervioso y asustado, además, confesó que él sufre de problemas de audición, aunque no ha sido un problema porque no afecta su desempeño.

Su video se ha vuelto tendencia en las redes sociales. "Cuando una obsesión se convierte en realidad", escribió en la descripción de su video en Instagram.

