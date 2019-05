Cine proyecta por error La Llorona en vez de Detective Pikachu y niños salen llorando

Redacción.



¡Horror por error! Un cine en Canadá hizo llorar a varios niños que asistieron a ver la película Detective Pikachu, que recién se estrenó en cines a nivel mundial.



Y es que el Guzzo Marché Central proyectó por error la cinta de terror La Llorona en vez de la película de pokémon en live action.



La torpe acción no solo dejó a muchos niños llorando, sino que causó la molestia de padres de familia que llevaron a sus pequeños al cine, pues no solo tuvieron que ver parte de La Llorona, sino que en los trailers que se proyectan antes de cada película se mostraron adelantos de otra cinta de terror; Annabelle.



El Guzzo Marché Central es un cine ubicado en Montreal y el hecho se hizo viral en redes sociales, ya que medios locales informan que los niños hasta lloraron del miedo al ver las terroríficas imágenes.



El usuario de Twitter, Ryan George, compartió videos y fotos de lo ocurrido. "El cine donde me encuentro está pasando el trailer de Annabelle antes de Detective Pikachu. Miren a otro lado niños, oh no", tuiteó y luego reveló: "Oh mi Dios están proyectando La Llorona en vez de Detective Pikachu".



Después del accidente, el cine apagó la película y llevó a todos los asistentes a otra sala para proyectar (sin errores) Detective Pikachu.



Sépalo: La maldición de La Llorona trata sobre el fantasma de una mujer que se oculta en la oscuridad de la noche y aterra a los niño. La película inicia con una escena que muestra a una madre ahogando a su hijo.

Con información de publimetro.pe