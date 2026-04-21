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Un fallecido y un herido tras atropello de bus rapidito en Villanueva

El momento exacto en que un hombre murió atropellado la tarde de este martes, luego de que un bus tipo rapidito, procedente de Potrerillos, lo atropellara mientras se encontraba en una acera en el municipio de Villanueva, Cortés.

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