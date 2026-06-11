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Muere chef Sandra Díaz
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Sucesos
Sandra Díaz: reportan que colapsó tras aplicación de inyección en clínica
La chef colapsó tras recibir una inyección en una clínica privada. La causa de muerte sigue pendiente de autopsia e investigación.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 19:06
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Redacción La Prensa
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