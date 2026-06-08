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Sucesos
Revelan video con amenazas a enfermera antes de ser asesinada en San Manuel
Sale a la luz un video en el que la enfermera Elvia Gómez grabó amenazas de su pareja antes de ser hallada muerta dentro de su vivienda en San Manuel.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 12:26
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