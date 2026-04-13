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Regional de Salud aclara caso de niña fallecida en La Ceiba

Tras el fallecimiento de una bebé de seis meses de edad la madrugada de este sábado, ocurrido horas después de haber sido vacunada en la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer las causas del hecho.

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