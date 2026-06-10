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A cuatro años del fallecimiento de Wilson Pérez, así avanza el caso contra los policías acusados

Cuatro agentes policiales fueron acusados por el crimen de Wilson Pérez, el joven aficionado que murió tras agredir a una agente durante la final entre Motagua y Real España. Esto se sabe del caso

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