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Amílcar López, tío de la enfermera, agredió a Daniel Meraz tras audiencia judicial

Amílcar López, tío de la enfermera vinculada al caso, fue identificado como la persona que agredió a Daniel Meraz a la salida de los juzgados. Tras la audiencia, al imputado se le dictó detención judicial y fue remitido al penal de El Progreso, Yoro.

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