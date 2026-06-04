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Sucesos
Presentan a ocho capturados por caso de los L88 millones sustraídos del BCH
Los ocho detenidos vinculados al caso de la presunta sustracción de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras comparecieron ante los tribunales. Las autoridades informaron que aún faltan tres personas por capturar.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 14:06
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