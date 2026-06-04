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Presentan a ocho capturados por caso de los L88 millones sustraídos del BCH

Los ocho detenidos vinculados al caso de la presunta sustracción de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras comparecieron ante los tribunales. Las autoridades informaron que aún faltan tres personas por capturar.

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