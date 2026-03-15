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“Justo hoy que cumplo 13 años perdí a mi mamita”: desgarrador relato de Kenneth

La madre y el hermano de Kenneth Vásquez fallecieron este domingo en un trágico accidente de tránsito en Potrerillos, Cortés. Viajaban desde Marcala, La Paz, con destino a la playa en Omoa

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