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Hombre en moto ataca a mujer hasta quitarle la vida en Sambo Creek, La Ceiba

Gilma María Morales, de 40 años, fue asesinada tras recibir tres disparos en la cabeza en Sambo Creek, Atlántida, en un hecho violento que ya es investigado por las autoridades.

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