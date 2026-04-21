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Dictan prisión a cuatro imputados por supuestos abusos en albergue de Choloma

En la audiencia de declaración de imputado, el juez envió a los cuatro detenidos al centro penal de El Progreso, Yoro. La audiencia inicial es este viernes 24 de abril en los juzgados de Choloma

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