Militancia de Libre se alista para marcha en San Pedro Sula

"Siempre nuestras manifestaciones serán masivas", expresó con euforia el diputado de Libre, Ramón Soto. San Pedro Sula será mañana el escenario de la marcha oficialista.

