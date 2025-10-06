  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Más de 74,000 hondureños cruzaron fronteras en el Feriado Morazánico

Migración detalla que 30,678 hondureños viajaron a El Salvador, 12,963 a Guatemala y 6,580 a Nicaragua, evidenciando un crecimiento general en los desplazamientos respecto a 2024

Últimos Videos