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Estudiantes tendrán jornada extendida de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. desde 2027

El próximo año, las autoridades educativas implementarán la jornada extendida, pero antes harán pruebas pilotos en una escuela y un colegio para medir impacto

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