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Tomás Zambrano rechaza discutir una posible privatización de la ENEE

Zambrano argumentó que la situación financiera de la estatal eléctrica es insostenible, detallando que las pérdidas anuales actuales oscilan entre los 16,000 y 18,000 millones de lempiras

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