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Familiares y amigos despiden a la chef Sandra Díaz del Valle en una ceremonia íntima

Familiares, amigos y personas cercanas acompañaron el sepelio de Sandra Díaz del Valle en una ceremonia marcada por el respeto, los recuerdos y las muestras de cariño hacia su familia.

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