Inicio
Multimedia
Videos
Honduras
El padre Leny Mejía, párroco de la Catedral de San Pedro Sula, nos comparte unas palabras en celebración de los 61 años de Diario LA PRENSA
Este día se celebró el 61 aniversario de fundación del diario líder de Honduras, con un ameno convivio entre directivos y colaboradores de todas las áreas
Redacción La Prensa
27 de octubre de 2025 a las 21:10
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Reacciones tras solicitud del jefe militar sobre actas electorales
Redacción La Prensa
Honduras
Nasralla sobre Bono Climático: “No se dejen engañar”
Redacción La Prensa
Honduras
Mente Sana cierra con éxito su segunda edición en el centro Primero de Febrero
Redacción La Prensa
Honduras
Mente Sana: Historia sobre el trastorno dismórfico corporal: Paola, ¡estás bella!
Redacción La Prensa
Honduras
Mente Sana: historia sobre trastorno de estrés postraumático: ¡Ya no la golpees!
Redacción La Prensa
Honduras
Así se vivió el aniversario de Diario La Prensa Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Familia de Aurelio Martinez pide agilizar extracción del avión accidentado
Redacción La Prensa
Honduras
Mente Sana llega a Chamelecón para cuidar la salud mental de niños y jóvenes
Redacción La Prensa
Honduras
Diputado Pablo Ramón Soto denuncia intento de atentado en Tocoa
Redacción La Prensa
Honduras
Tras zafarrancho en el CNE, Cossette López pide respeto y orden institucional
Redacción La Prensa
Honduras
Rixi Moncada plantea que el Estado debe liderar la reactivación económica y el empleo
Redacción La Prensa
Honduras
Salvador Nasralla enfoca su plan en empleo y educación
Redacción La Prensa