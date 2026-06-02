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Dirigentes magisteriales abandonan Casa Presidencial y advierten con intensificar protestas

irigentes magisteriales se retiraron de Casa Presidencial sin participar en el diálogo con las autoridades. Además, denunciaron que el Gobierno negocia con otro grupo de docentes y advirtieron que intensificarán las protestas.

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