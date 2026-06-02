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Honduras
Dirigentes magisteriales abandonan Casa Presidencial y advierten con intensificar protestas
irigentes magisteriales se retiraron de Casa Presidencial sin participar en el diálogo con las autoridades. Además, denunciaron que el Gobierno negocia con otro grupo de docentes y advirtieron que intensificarán las protestas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 11:06
-
Redacción La Prensa
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