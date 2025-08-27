  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Crisis empresarial: 1,200 negocios dejaron de operar en cuatro años

El sector privado enfrenta dos problemas que generan preocupación: por un lado, el cierre de negocios debido a las bajas ventas y los altos costos de producción; y por otro, el traslado de compañías formales hacia la informalidad.

Últimos Videos