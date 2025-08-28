  1. Inicio
COHEP Gobierno aumenta gasto en burocracia administrativa un 46%.mp4

El gobierno de Xiomara Castro disparó el gasto de la burocracia administrativa de L10,827 millones (2022) a más de L15,801 millones en 2025, lo que representa un incremento de 46%, según análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

