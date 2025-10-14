  1. Inicio
The Ocean Cleanup pone a prueba su primera biobarda en Honduras

El río Chamelecón sigue arrastrando basura hasta las playas de Puerto Cortés, pero una biobarda experimental instalada en Baracoa intenta contener parte del daño. Aunque solo retiene el 20 % de los desechos, ya ha recolectado toneladas en un mes, revelando la magnitud de la crisis ambiental que afecta a las comunidades costeras.

