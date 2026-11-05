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Secuestro en Atlántida: rescatan a joven por quien exigían L1 millón

Después del rapto, los criminales utilizaron el teléfono celular de la víctima para contactar a su familia y exigir un rescate de 1,000,000.00 de lempiras a cambio de su liberación

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