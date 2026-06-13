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Runners retiran sus kits mientras siguen el Mundial en la Expo Maratón

Mientras reclaman sus kits para la Media Maratón La Prensa, cientos de corredores y visitantes también aprovechan para seguir las emociones del Mundial, disfrutando del partido entre Brasil y Marruecos.

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