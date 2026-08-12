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Messi pone en duda su continuidad en el fútbol tras la muerte de su padre
El astro argentino escribió un emotivo mensaje de despedida luego de perder a su padre: "Sé que estabas sufriendo...".
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 09:08
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Redacción La Prensa
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