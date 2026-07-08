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Llegan a juzgados vinculados al crimen de 20 campesinos en Rigores

Los imputados fueron trasladados a los juzgados de San Pedro Sula para continuar el proceso judicial por el caso del crimen de 20 campesinos ocurrido en la comunidad de Rigores, Colón.

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