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Joven finge su secuestro y el de sus hijos para exigir L300 mil

La joven madre confesó haber planificado el ilícito desde Catacamas, Olancho, e incluso ató de pies y manos a su hijo de dos años con cinta adhesiva para presionar el pago del rescate

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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