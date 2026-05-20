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Hasta condominios exclusivos recibían subsidio eléctrico en Honduras

Los dirigentes de las mipymes solicitaron a las autoridades que el subsidio eléctrico continúe beneficiando a los micro, pequeños y medianos empresarios, al considerar que muchos no tienen capacidad para asumir las cargas tributarias y los elevados costos de producción en Honduras.

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