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El Salvador recibe los restos del 'streamer' Komanche

Decenas de personas de la localidad de San Sebastián, a 51 kilómetros al este de San Salvador, recibieron el sábado los restos del 'streamer' salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido por el nombre de Komanche, fallecido a la edad de 30 años en México.

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